Extra Finance (EXTRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01934865 $ 0.01934865 $ 0.01934865 24-satna najniža cijena $ 0.0204241 $ 0.0204241 $ 0.0204241 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01934865$ 0.01934865 $ 0.01934865 24-satna najviša cijena $ 0.0204241$ 0.0204241 $ 0.0204241 Najviša cijena ikada $ 0.287855$ 0.287855 $ 0.287855 Najniža cijena $ 0.01333046$ 0.01333046 $ 0.01333046 Promjena cijene (1H) +0.27% Promjena cijene (1D) +1.56% Promjena cijene (7D) -0.25% Promjena cijene (7D) -0.25%

Extra Finance (EXTRA) cijena u stvarnom vremenu je $0.02037728. Tijekom protekla 24 sata, EXTRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01934865 i najviše cijene $ 0.0204241, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EXTRA je $ 0.287855, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01333046.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EXTRA se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, +1.56% u posljednjih 24 sata i -0.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Extra Finance (EXTRA)

Tržišna kapitalizacija $ 7.38M$ 7.38M $ 7.38M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.05M$ 18.05M $ 18.05M Količina u optjecaju 361.99M 361.99M 361.99M Ukupna količina 885,672,990.039459 885,672,990.039459 885,672,990.039459

Trenutačna tržišna kapitalizacija Extra Finance je $ 7.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EXTRA je 361.99M, s ukupnom količinom od 885672990.039459. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.05M.