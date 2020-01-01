Expand (XZK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Expand (XZK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Expand (XZK) Informacije Expand: Trustless Authentication Layer for AI Agents. Empowering AI with secure & verifiable data access using Zero-Knowledge Proofs. As AI Agents push the boundaries of their applications, ensuring secure and private data access remains a critical bottleneck for intelligence and large-scale adoption. To address this challenge, Expand is introducing the Trustless Authentication Layer for AI Agents—a secure, efficient, and trustless authorization framework. By integrating Zero-Knowledge Proofs (ZK-Proofs), Expand enables zk Agents to securely retrieve and verify necessary information in a trustless environment, enhancing their decision-making and expanding their applicability. This breakthrough allows AI Agents to securely access a broader range of high-value data sources while maintaining privacy and security. Službena web stranica: https://expandzk.com/ Bijela knjiga: https://static.expandzk.com/docs/whitepaper.pdf Kupi XZK odmah!

Expand (XZK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Expand (XZK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.26M $ 2.26M $ 2.26M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 410.76M $ 410.76M $ 410.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.51M $ 5.51M $ 5.51M Povijesni maksimum: $ 0.187647 $ 0.187647 $ 0.187647 Povijesni minimum: $ 0.00269224 $ 0.00269224 $ 0.00269224 Trenutna cijena: $ 0.00541452 $ 0.00541452 $ 0.00541452 Saznajte više o cijeni Expand (XZK)

Expand (XZK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Expand (XZK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XZK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XZK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XZK tokena, istražite XZK cijenu tokena uživo!

XZK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XZK? Naša XZK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XZK predviđanje cijene tokena odmah!

