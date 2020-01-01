Exodus AI (EXO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Exodus AI (EXO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Exodus AI (EXO) Informacije AI-driven prediction markets powered by crowd wisdom & social media analytics. $EXO beta is now live - predict, earn, and earn points. Exodus AI is a revolutionary platform that combines artificial intelligence, social media analytics, and crowd wisdom to predict near-future outcomes of real-world events with unprecedented accuracy. Our advanced AI models process vast amounts of data from multiple sources, including social media trends, market indicators, and historical patterns, to generate highly accurate predictions about upcoming events. What sets us apart is our unique approach to combining machine learning with collective human intelligence. By aggregating insights from our community of expert predictors and validating them through our AI systems, we achieve prediction accuracy rates that consistently outperform traditional forecasting methods. Službena web stranica: https://exodusprotocol.ai/

Exodus AI (EXO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Exodus AI (EXO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 26.11K Ukupna količina: $ 988.97M Količina u optjecaju: $ 988.97M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.11K Povijesni maksimum: $ 0.00724976 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Exodus AI (EXO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Exodus AI (EXO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EXO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EXO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

EXO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EXO? Naša EXO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

