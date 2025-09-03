Više o EXO

EXO Informacije o cijeni

EXO Službena web stranica

EXO Tokenomija

EXO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Exodus AI Logotip

Exodus AI Cijena (EXO)

Neuvršten

1 EXO u USD cijena uživo:

--
----
+2.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Exodus AI (EXO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:42:28 (UTC+8)

Exodus AI (EXO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00724976
$ 0.00724976$ 0.00724976

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

+2.40%

+1.13%

+1.13%

Exodus AI (EXO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EXOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EXO je $ 0.00724976, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EXO se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, +2.40% u posljednjih 24 sata i +1.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Exodus AI (EXO)

$ 27.71K
$ 27.71K$ 27.71K

--
----

$ 27.71K
$ 27.71K$ 27.71K

988.97M
988.97M 988.97M

988,965,614.154764
988,965,614.154764 988,965,614.154764

Trenutačna tržišna kapitalizacija Exodus AI je $ 27.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EXO je 988.97M, s ukupnom količinom od 988965614.154764. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.71K.

Exodus AI (EXO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Exodus AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Exodus AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Exodus AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Exodus AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.40%
30 dana$ 0+20.27%
60 dana$ 0+16.82%
90 dana$ 0--

Što je Exodus AI (EXO)

AI-driven prediction markets powered by crowd wisdom & social media analytics. $EXO beta is now live - predict, earn, and earn points. Exodus AI is a revolutionary platform that combines artificial intelligence, social media analytics, and crowd wisdom to predict near-future outcomes of real-world events with unprecedented accuracy. Our advanced AI models process vast amounts of data from multiple sources, including social media trends, market indicators, and historical patterns, to generate highly accurate predictions about upcoming events. What sets us apart is our unique approach to combining machine learning with collective human intelligence. By aggregating insights from our community of expert predictors and validating them through our AI systems, we achieve prediction accuracy rates that consistently outperform traditional forecasting methods.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Exodus AI (EXO)

Službena web-stranica

Exodus AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Exodus AI (EXO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Exodus AI (EXO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Exodus AI.

Provjerite Exodus AI predviđanje cijene sada!

EXO u lokalnim valutama

Exodus AI (EXO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Exodus AI (EXO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EXO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Exodus AI (EXO)

Koliko Exodus AI (EXO) vrijedi danas?
Cijena EXO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EXO u USD?
Trenutačna cijena EXO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Exodus AI?
Tržišna kapitalizacija za EXO je $ 27.71K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EXO?
Količina u optjecaju za EXO je 988.97M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EXO?
EXO je postigao ATH cijenu od 0.00724976 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EXO?
EXO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EXO?
24-satni obujam trgovanja za EXO je -- USD.
Hoće li EXO još narasti ove godine?
EXO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EXO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:42:28 (UTC+8)

Exodus AI (EXO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.