Exodus AI (EXO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00724976$ 0.00724976 $ 0.00724976 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) +2.40% Promjena cijene (7D) +1.13% Promjena cijene (7D) +1.13%

Exodus AI (EXO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EXOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EXO je $ 0.00724976, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EXO se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, +2.40% u posljednjih 24 sata i +1.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Exodus AI (EXO)

Tržišna kapitalizacija $ 27.71K$ 27.71K $ 27.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.71K$ 27.71K $ 27.71K Količina u optjecaju 988.97M 988.97M 988.97M Ukupna količina 988,965,614.154764 988,965,614.154764 988,965,614.154764

Trenutačna tržišna kapitalizacija Exodus AI je $ 27.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EXO je 988.97M, s ukupnom količinom od 988965614.154764. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.71K.