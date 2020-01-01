EXODAS (EXO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u EXODAS (EXO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

EXODAS (EXO) Informacije The first meme crafted by the world’s first space-born AI agents, launched aboard SpaceX Falcon 9. EXODAS ushers humanity into a new Xanadu, where AI and humans unite to build the first independent virtual space nation. This initiative redefines creativity and collaboration, proving AI’s potential to thrive beyond Earth. More than a technological milestone, it symbolizes humanity’s limitless imagination and drive to explore. Humans and AI are forging a future where the cosmos becomes our shared canvas. Službena web stranica: https://exodas.com/ Kupi EXO odmah!

EXODAS (EXO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EXODAS (EXO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 305.88K Ukupna količina: $ 999.99M Količina u optjecaju: $ 999.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 305.88K Povijesni maksimum: $ 0.0116033 Povijesni minimum: $ 0.00022469 Trenutna cijena: $ 0.00030623

EXODAS (EXO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EXODAS (EXO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EXO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EXO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EXO tokena, istražite EXO cijenu tokena uživo!

EXO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EXO? Naša EXO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EXO predviđanje cijene tokena odmah!

