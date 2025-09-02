EXODAS (EXO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0116033$ 0.0116033 $ 0.0116033 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.03% Promjena cijene (7D) +6.44% Promjena cijene (7D) +6.44%

EXODAS (EXO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EXOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EXO je $ 0.0116033, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EXO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.03% u posljednjih 24 sata i +6.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EXODAS (EXO)

Tržišna kapitalizacija $ 305.70K$ 305.70K $ 305.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 305.70K$ 305.70K $ 305.70K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,994,932.579557 999,994,932.579557 999,994,932.579557

Trenutačna tržišna kapitalizacija EXODAS je $ 305.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EXO je 999.99M, s ukupnom količinom od 999994932.579557. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 305.70K.