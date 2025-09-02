Više o EXM

EXMO Coin Cijena (EXM)

$0.00708295
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena EXMO Coin (EXM)
EXMO Coin (EXM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0070297
24-satna najniža cijena
$ 0.00712998
24-satna najviša cijena

$ 0.0070297
$ 0.00712998
$ 0.101696
$ 0.00151815
+0.21%

-0.01%

+5.71%

+5.71%

EXMO Coin (EXM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00708203. Tijekom protekla 24 sata, EXMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0070297 i najviše cijene $ 0.00712998, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EXM je $ 0.101696, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00151815.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EXM se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i +5.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EXMO Coin (EXM)

$ 481.65K
--
$ 3.31M
68.00M
468,002,417.57
Trenutačna tržišna kapitalizacija EXMO Coin je $ 481.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EXM je 68.00M, s ukupnom količinom od 468002417.57. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.31M.

EXMO Coin (EXM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz EXMO Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz EXMO Coin u USD iznosila je $ +0.0005513841.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz EXMO Coin u USD iznosila je $ -0.0006242476.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz EXMO Coin u USD iznosila je $ -0.002411447292073175.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.01%
30 dana$ +0.0005513841+7.79%
60 dana$ -0.0006242476-8.81%
90 dana$ -0.002411447292073175-25.40%

Što je EXMO Coin (EXM)

EXMO Coin is the utility token of the largest crypto exchange in Eastern Europe. The token's main goal is to optimise the user experience and enable access into the countless benefits of the EXMO exchange, such as reduced trading fees, higher Earn APY, etc.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs EXMO Coin (EXM)

Službena web-stranica

EXMO Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će EXMO Coin (EXM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EXMO Coin (EXM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EXMO Coin.

Provjerite EXMO Coin predviđanje cijene sada!

EXM u lokalnim valutama

EXMO Coin (EXM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike EXMO Coin (EXM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EXM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o EXMO Coin (EXM)

Koliko EXMO Coin (EXM) vrijedi danas?
Cijena EXM uživo u USD je 0.00708203 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EXM u USD?
Trenutačna cijena EXM u USD je $ 0.00708203. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija EXMO Coin?
Tržišna kapitalizacija za EXM je $ 481.65K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EXM?
Količina u optjecaju za EXM je 68.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EXM?
EXM je postigao ATH cijenu od 0.101696 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EXM?
EXM je vidio ATL cijenu od 0.00151815 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EXM?
24-satni obujam trgovanja za EXM je -- USD.
Hoće li EXM još narasti ove godine?
EXM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EXM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
EXMO Coin (EXM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.