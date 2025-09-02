EXMO Coin (EXM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0070297 $ 0.0070297 $ 0.0070297 24-satna najniža cijena $ 0.00712998 $ 0.00712998 $ 0.00712998 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0070297$ 0.0070297 $ 0.0070297 24-satna najviša cijena $ 0.00712998$ 0.00712998 $ 0.00712998 Najviša cijena ikada $ 0.101696$ 0.101696 $ 0.101696 Najniža cijena $ 0.00151815$ 0.00151815 $ 0.00151815 Promjena cijene (1H) +0.21% Promjena cijene (1D) -0.01% Promjena cijene (7D) +5.71% Promjena cijene (7D) +5.71%

EXMO Coin (EXM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00708203. Tijekom protekla 24 sata, EXMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0070297 i najviše cijene $ 0.00712998, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EXM je $ 0.101696, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00151815.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EXM se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i +5.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EXMO Coin (EXM)

Tržišna kapitalizacija $ 481.65K$ 481.65K $ 481.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M Količina u optjecaju 68.00M 68.00M 68.00M Ukupna količina 468,002,417.57 468,002,417.57 468,002,417.57

Trenutačna tržišna kapitalizacija EXMO Coin je $ 481.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EXM je 68.00M, s ukupnom količinom od 468002417.57. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.31M.