Exeedme (XED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01430801 24-satna najviša cijena $ 0.01519622 Najviša cijena ikada $ 0.04038065 Najniža cijena $ 0.00732774 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) -1.85% Promjena cijene (7D) -8.86%

Exeedme (XED) cijena u stvarnom vremenu je $0.01489909. Tijekom protekla 24 sata, XEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01430801 i najviše cijene $ 0.01519622, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XED je $ 0.04038065, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00732774.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XED se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -1.85% u posljednjih 24 sata i -8.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Exeedme (XED)

Tržišna kapitalizacija $ 1.49M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.49M Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Exeedme je $ 1.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XED je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.49M.