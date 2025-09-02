ExchangeCoin (EXCC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04934659 24-satna najniža cijena $ 0.050737 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04934659 24-satna najviša cijena $ 0.050737 Najviša cijena ikada $ 0.259997 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) +1.74% Promjena cijene (7D) +4.59%

ExchangeCoin (EXCC) cijena u stvarnom vremenu je $0.050274. Tijekom protekla 24 sata, EXCCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04934659 i najviše cijene $ 0.050737, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EXCC je $ 0.259997, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EXCC se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +1.74% u posljednjih 24 sata i +4.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ExchangeCoin (EXCC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.54M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.61M Količina u optjecaju 30.56M Ukupna količina 32,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ExchangeCoin je $ 1.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EXCC je 30.56M, s ukupnom količinom od 32000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.61M.