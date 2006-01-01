ExchangeArt (ART) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ExchangeArt (ART), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ExchangeArt (ART) Informacije ExchangeArt is the largest on-chain art marketplace. Launched during October 2021 in Solana, it grew to over 27,000 Artists and 50,000 Collectors with over 350,000 Artworks sold and $28M in art sales. During 2023 it was the first art marketplace to go cross-chain after adding Ethereum support. It has sponsored Solana Hacker Houses around the world for the past 2 years, and hosted live exhibitions in over 15 cities in 3 different continents. Službena web stranica: https://exchange.art/ Bijela knjiga: https://blog.exchange.art/art-faq Kupi ART odmah!

ExchangeArt (ART) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ExchangeArt (ART), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Povijesni maksimum: $ 0.00706845 $ 0.00706845 $ 0.00706845 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00119269 $ 0.00119269 $ 0.00119269 Saznajte više o cijeni ExchangeArt (ART)

ExchangeArt (ART) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ExchangeArt (ART) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ART tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ART tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ART tokena, istražite ART cijenu tokena uživo!

ART Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ART? Naša ART stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

