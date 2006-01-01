Exactly USD Coin (EXAUSDC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Exactly USD Coin (EXAUSDC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Exactly USD Coin (EXAUSDC) Informacije Exactly Protocol is a decentralized, non-custodial and open-source protocol that provides an autonomous interest rate market to lenders and borrowers while setting interest rates based on credit supply and demand, enabling users to frictionlessly exchange the time value of their crypto assets at both variables and fixed interest rates for the first time in DeFi. Aside from taking loans and making deposits at variable interest rates from a Variable Rate Pool, this protocol enables users to do so at fixed rates through interaction with several Fixed Rate Pools, each representing a specific maturity date. Interest rates are determined based on the credit utilization rate of each Fixed Rate Pool. Službena web stranica: https://exact.ly/ Kupi EXAUSDC odmah!

Exactly USD Coin (EXAUSDC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Exactly USD Coin (EXAUSDC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Povijesni maksimum: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Povijesni minimum: $ 0.99973 $ 0.99973 $ 0.99973 Trenutna cijena: $ 0.999894 $ 0.999894 $ 0.999894 Saznajte više o cijeni Exactly USD Coin (EXAUSDC)

Exactly USD Coin (EXAUSDC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Exactly USD Coin (EXAUSDC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EXAUSDC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EXAUSDC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EXAUSDC tokena, istražite EXAUSDC cijenu tokena uživo!

EXAUSDC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EXAUSDC? Naša EXAUSDC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EXAUSDC predviđanje cijene tokena odmah!

