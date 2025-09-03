EXA (EXA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01990015$ 0.01990015 $ 0.01990015 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -4.57% Promjena cijene (7D) -4.57%

EXA (EXA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EXAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EXA je $ 0.01990015, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EXA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EXA (EXA)

Tržišna kapitalizacija $ 7.96K$ 7.96K $ 7.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 103.64K$ 103.64K $ 103.64K Količina u optjecaju 76.83M 76.83M 76.83M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija EXA je $ 7.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EXA je 76.83M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 103.64K.