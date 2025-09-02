EvoSimGame (ESIM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.057608 $ 0.057608 $ 0.057608 24-satna najniža cijena $ 0.059795 $ 0.059795 $ 0.059795 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.057608$ 0.057608 $ 0.057608 24-satna najviša cijena $ 0.059795$ 0.059795 $ 0.059795 Najviša cijena ikada $ 0.091641$ 0.091641 $ 0.091641 Najniža cijena $ 0.05084$ 0.05084 $ 0.05084 Promjena cijene (1H) -0.57% Promjena cijene (1D) -1.95% Promjena cijene (7D) -2.63% Promjena cijene (7D) -2.63%

EvoSimGame (ESIM) cijena u stvarnom vremenu je $0.058626. Tijekom protekla 24 sata, ESIMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.057608 i najviše cijene $ 0.059795, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ESIM je $ 0.091641, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.05084.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ESIM se promijenio za -0.57% u posljednjih sat vremena, -1.95% u posljednjih 24 sata i -2.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EvoSimGame (ESIM)

Tržišna kapitalizacija $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M Količina u optjecaju 50.00M 50.00M 50.00M Ukupna količina 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija EvoSimGame je $ 2.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ESIM je 50.00M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.95M.