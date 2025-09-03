Evolve (EVOLVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.29% Promjena cijene (1D) +2.16% Promjena cijene (7D) +1.80% Promjena cijene (7D) +1.80%

Evolve (EVOLVE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, EVOLVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EVOLVE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EVOLVE se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, +2.16% u posljednjih 24 sata i +1.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Evolve (EVOLVE)

Tržišna kapitalizacija $ 9.13K$ 9.13K $ 9.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.62K$ 9.62K $ 9.62K Količina u optjecaju 948.82M 948.82M 948.82M Ukupna količina 998,821,661.405539 998,821,661.405539 998,821,661.405539

Trenutačna tržišna kapitalizacija Evolve je $ 9.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EVOLVE je 948.82M, s ukupnom količinom od 998821661.405539. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.62K.