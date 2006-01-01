Evin Token (EVIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Evin Token (EVIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Evin Token (EVIN) Informacije Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life. Službena web stranica: https://www.evintoken.com Bijela knjiga: https://www.evintoken.com/documents/whitepaper.pdf Kupi EVIN odmah!

Evin Token (EVIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Evin Token (EVIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.51K $ 8.51K $ 8.51K Ukupna količina: $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K Količina u optjecaju: $ 945.00K $ 945.00K $ 945.00K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.96K $ 8.96K $ 8.96K Povijesni maksimum: $ 0.491699 $ 0.491699 $ 0.491699 Povijesni minimum: $ 0.00539557 $ 0.00539557 $ 0.00539557 Trenutna cijena: $ 0.00900625 $ 0.00900625 $ 0.00900625 Saznajte više o cijeni Evin Token (EVIN)

Evin Token (EVIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Evin Token (EVIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EVIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EVIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EVIN tokena, istražite EVIN cijenu tokena uživo!

