Evin Token (EVIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.491699$ 0.491699 $ 0.491699 Najniža cijena $ 0.00539557$ 0.00539557 $ 0.00539557 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.42% Promjena cijene (7D) +0.42%

Evin Token (EVIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00893959. Tijekom protekla 24 sata, EVINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EVIN je $ 0.491699, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00539557.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EVIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Evin Token (EVIN)

Tržišna kapitalizacija $ 8.45K$ 8.45K $ 8.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.89K$ 8.89K $ 8.89K Količina u optjecaju 945.00K 945.00K 945.00K Ukupna količina 994,999.0 994,999.0 994,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Evin Token je $ 8.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EVIN je 945.00K, s ukupnom količinom od 994999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.89K.