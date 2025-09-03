Više o EVIN

Evin Token Logotip

Evin Token Cijena (EVIN)

Neuvršten

1 EVIN u USD cijena uživo:

$0.00893959
$0.00893959$0.00893959
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Evin Token (EVIN)
Evin Token (EVIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.491699
$ 0.491699$ 0.491699

$ 0.00539557
$ 0.00539557$ 0.00539557

--

--

+0.42%

+0.42%

Evin Token (EVIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00893959. Tijekom protekla 24 sata, EVINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EVIN je $ 0.491699, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00539557.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EVIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Evin Token (EVIN)

$ 8.45K
$ 8.45K$ 8.45K

--
----

$ 8.89K
$ 8.89K$ 8.89K

945.00K
945.00K 945.00K

994,999.0
994,999.0 994,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Evin Token je $ 8.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EVIN je 945.00K, s ukupnom količinom od 994999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.89K.

Evin Token (EVIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Evin Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Evin Token u USD iznosila je $ +0.0009254040.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Evin Token u USD iznosila je $ +0.0014392686.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Evin Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0009254040+10.35%
60 dana$ +0.0014392686+16.10%
90 dana$ 0--

Što je Evin Token (EVIN)

Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life.

Evin Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Evin Token (EVIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Evin Token (EVIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Evin Token.

Provjerite Evin Token predviđanje cijene sada!

EVIN u lokalnim valutama

Evin Token (EVIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Evin Token (EVIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EVIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Evin Token (EVIN)

Koliko Evin Token (EVIN) vrijedi danas?
Cijena EVIN uživo u USD je 0.00893959 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EVIN u USD?
Trenutačna cijena EVIN u USD je $ 0.00893959. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Evin Token?
Tržišna kapitalizacija za EVIN je $ 8.45K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EVIN?
Količina u optjecaju za EVIN je 945.00K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EVIN?
EVIN je postigao ATH cijenu od 0.491699 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EVIN?
EVIN je vidio ATL cijenu od 0.00539557 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EVIN?
24-satni obujam trgovanja za EVIN je -- USD.
Hoće li EVIN još narasti ove godine?
EVIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EVIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
