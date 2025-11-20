Evil Larry Cijena danas

Trenutačna cijena Evil Larry (LARRY) danas je $ 0.00234517, s promjenom od 4.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LARRY u USD je $ 0.00234517 po LARRY.

Evil Larry trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,341,315, s količinom u optjecaju od 998.45M LARRY. Tijekom posljednja 24 sata, LARRY trgovao je između $ 0.00220786 (niska) i $ 0.00251391 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.088823, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00155563.

U kratkoročnim performansama, LARRY se kretao -1.00% u posljednjem satu i -32.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Evil Larry (LARRY)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Evil Larry je $ 2.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LARRY je 998.45M, s ukupnom količinom od 998451315.6778852. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.34M.