EvidenZ (BCDT) Informacije Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date. Službena web stranica: https://www.evidenz.io/ Bijela knjiga: https://www.evidenz.io/img/pdf/BCD-WhitePaper_last.pdf Kupi BCDT odmah!

EvidenZ (BCDT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EvidenZ (BCDT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 825.36K $ 825.36K $ 825.36K Ukupna količina: $ 35.97M $ 35.97M $ 35.97M Količina u optjecaju: $ 34.44M $ 34.44M $ 34.44M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 862.04K $ 862.04K $ 862.04K Povijesni maksimum: $ 0.454986 $ 0.454986 $ 0.454986 Povijesni minimum: $ 0.00256645 $ 0.00256645 $ 0.00256645 Trenutna cijena: $ 0.02396368 $ 0.02396368 $ 0.02396368 Saznajte više o cijeni EvidenZ (BCDT)

EvidenZ (BCDT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EvidenZ (BCDT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BCDT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BCDT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BCDT tokena, istražite BCDT cijenu tokena uživo!

