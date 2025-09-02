Više o BCDT

EvidenZ Logotip

EvidenZ Cijena (BCDT)

Neuvršten

1 BCDT u USD cijena uživo:

$0.02374835
-2.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena EvidenZ (BCDT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:51:39 (UTC+8)

EvidenZ (BCDT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02374835
24-satna najniža cijena
$ 0.02434419
24-satna najviša cijena

$ 0.02374835
$ 0.02434419
$ 0.454986
$ 0.00256645
--

-2.44%

-11.40%

-11.40%

EvidenZ (BCDT) cijena u stvarnom vremenu je $0.02374835. Tijekom protekla 24 sata, BCDTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02374835 i najviše cijene $ 0.02434419, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BCDT je $ 0.454986, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00256645.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BCDT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.44% u posljednjih 24 sata i -11.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EvidenZ (BCDT)

$ 817.95K
--
$ 854.30K
34.44M
35,972,863.14986102
Trenutačna tržišna kapitalizacija EvidenZ je $ 817.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BCDT je 34.44M, s ukupnom količinom od 35972863.14986102. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 854.30K.

EvidenZ (BCDT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz EvidenZ u USD iznosila je $ -0.00059583860101631.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz EvidenZ u USD iznosila je $ +0.0026014868.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz EvidenZ u USD iznosila je $ -0.0007686699.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz EvidenZ u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00059583860101631-2.44%
30 dana$ +0.0026014868+10.95%
60 dana$ -0.0007686699-3.23%
90 dana$ 0--

Što je EvidenZ (BCDT)

Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date.

EvidenZ Predviđanje cijene (USD)

Koliko će EvidenZ (BCDT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EvidenZ (BCDT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EvidenZ.

Provjerite EvidenZ predviđanje cijene sada!

EvidenZ (BCDT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike EvidenZ (BCDT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BCDT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o EvidenZ (BCDT)

Koliko EvidenZ (BCDT) vrijedi danas?
Cijena BCDT uživo u USD je 0.02374835 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BCDT u USD?
Trenutačna cijena BCDT u USD je $ 0.02374835. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija EvidenZ?
Tržišna kapitalizacija za BCDT je $ 817.95K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BCDT?
Količina u optjecaju za BCDT je 34.44M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BCDT?
BCDT je postigao ATH cijenu od 0.454986 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BCDT?
BCDT je vidio ATL cijenu od 0.00256645 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BCDT?
24-satni obujam trgovanja za BCDT je -- USD.
Hoće li BCDT još narasti ove godine?
BCDT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BCDT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
