EvidenZ (BCDT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02374835 24-satna najniža cijena $ 0.02434419 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.454986 Najniža cijena $ 0.00256645 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.44% Promjena cijene (7D) -11.40%

EvidenZ (BCDT) cijena u stvarnom vremenu je $0.02374835. Tijekom protekla 24 sata, BCDTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02374835 i najviše cijene $ 0.02434419, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BCDT je $ 0.454986, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00256645.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BCDT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.44% u posljednjih 24 sata i -11.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EvidenZ (BCDT)

Tržišna kapitalizacija $ 817.95K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 854.30K Količina u optjecaju 34.44M Ukupna količina 35,972,863.14986102

Trenutačna tržišna kapitalizacija EvidenZ je $ 817.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BCDT je 34.44M, s ukupnom količinom od 35972863.14986102. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 854.30K.