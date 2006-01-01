EVERYCOIN (EVCN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u EVERYCOIN (EVCN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

EVERYCOIN (EVCN) Informacije $EveryCoin is more than just another token-it's a tribute to the entire memecoin movement. Built on the fast, low-cost Solana blockchain, $Every Coin is a collectible memecoin you can actually hold, designed to celebrate every coin that came before it. From the legends like Doge and Pepe to the wild newcomers shaking up the space, $EveryCoin brings together the full spectrum of meme culture into one unified project. It's not just a token-it's a community, a collectible, and a celebration of meme history. Službena web stranica: https://everycoincollectables.com/ Kupi EVCN odmah!

EVERYCOIN (EVCN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EVERYCOIN (EVCN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Ukupna količina: $ 993.19M $ 993.19M $ 993.19M Količina u optjecaju: $ 993.19M $ 993.19M $ 993.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Povijesni maksimum: $ 0.00176938 $ 0.00176938 $ 0.00176938 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00128319 $ 0.00128319 $ 0.00128319 Saznajte više o cijeni EVERYCOIN (EVCN)

EVERYCOIN (EVCN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EVERYCOIN (EVCN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EVCN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EVCN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EVCN tokena, istražite EVCN cijenu tokena uživo!

EVCN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EVCN? Naša EVCN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EVCN predviđanje cijene tokena odmah!

