EVERYCOIN (EVCN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00118927 24-satna najniža cijena $ 0.00130057 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00176938 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -2.17% Promjena cijene (1D) -4.24% Promjena cijene (7D) +9.07%

EVERYCOIN (EVCN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00122041. Tijekom protekla 24 sata, EVCNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00118927 i najviše cijene $ 0.00130057, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EVCN je $ 0.00176938, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EVCN se promijenio za -2.17% u posljednjih sat vremena, -4.24% u posljednjih 24 sata i +9.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EVERYCOIN (EVCN)

Tržišna kapitalizacija $ 1.21M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.21M Količina u optjecaju 993.19M Ukupna količina 993,191,399.636469

Trenutačna tržišna kapitalizacija EVERYCOIN je $ 1.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EVCN je 993.19M, s ukupnom količinom od 993191399.636469. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.21M.