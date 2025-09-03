Više o EVCN

Grafikon aktualnih cijena EVERYCOIN (EVCN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:05:29 (UTC+8)

EVERYCOIN (EVCN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00118927
24-satna najniža cijena
$ 0.00130057
24-satna najviša cijena

$ 0.00118927
$ 0.00130057
$ 0.00176938
$ 0
-2.17%

-4.24%

+9.07%

+9.07%

EVERYCOIN (EVCN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00122041. Tijekom protekla 24 sata, EVCNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00118927 i najviše cijene $ 0.00130057, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EVCN je $ 0.00176938, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EVCN se promijenio za -2.17% u posljednjih sat vremena, -4.24% u posljednjih 24 sata i +9.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EVERYCOIN (EVCN)

$ 1.21M
--
$ 1.21M
993.19M
993,191,399.636469
Trenutačna tržišna kapitalizacija EVERYCOIN je $ 1.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EVCN je 993.19M, s ukupnom količinom od 993191399.636469. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.21M.

EVERYCOIN (EVCN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz EVERYCOIN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz EVERYCOIN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz EVERYCOIN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz EVERYCOIN u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.24%
30 dana$ 0--
60 dana$ 0--
90 dana$ 0--

Što je EVERYCOIN (EVCN)

$EveryCoin is more than just another token-it's a tribute to the entire memecoin movement. Built on the fast, low-cost Solana blockchain, $Every Coin is a collectible memecoin you can actually hold, designed to celebrate every coin that came before it. From the legends like Doge and Pepe to the wild newcomers shaking up the space, $EveryCoin brings together the full spectrum of meme culture into one unified project. It's not just a token-it's a community, a collectible, and a celebration of meme history.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs EVERYCOIN (EVCN)

Službena web-stranica

EVERYCOIN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će EVERYCOIN (EVCN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EVERYCOIN (EVCN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EVERYCOIN.

Provjerite EVERYCOIN predviđanje cijene sada!

EVCN u lokalnim valutama

EVERYCOIN (EVCN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike EVERYCOIN (EVCN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EVCN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o EVERYCOIN (EVCN)

Koliko EVERYCOIN (EVCN) vrijedi danas?
Cijena EVCN uživo u USD je 0.00122041 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EVCN u USD?
Trenutačna cijena EVCN u USD je $ 0.00122041. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija EVERYCOIN?
Tržišna kapitalizacija za EVCN je $ 1.21M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EVCN?
Količina u optjecaju za EVCN je 993.19M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EVCN?
EVCN je postigao ATH cijenu od 0.00176938 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EVCN?
EVCN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EVCN?
24-satni obujam trgovanja za EVCN je -- USD.
Hoće li EVCN još narasti ove godine?
EVCN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EVCN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.