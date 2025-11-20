Everybody Cijena danas

Trenutačna cijena Everybody (HOLD) danas je --, s promjenom od 15.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HOLD u USD je -- po HOLD.

Everybody trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,373,653, s količinom u optjecaju od 27.78B HOLD. Tijekom posljednja 24 sata, HOLD trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00164477, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, HOLD se kretao +0.50% u posljednjem satu i -31.18% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Everybody (HOLD)

Tržišna kapitalizacija $ 6.37M$ 6.37M $ 6.37M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.37M$ 6.37M $ 6.37M Količina u optjecaju 27.78B 27.78B 27.78B Ukupna količina 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243

