Every Game (EGAME) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Every Game (EGAME), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Every Game (EGAME) Informacije SAMSUNG GAMES' EVERY GAME is a game platform project that attracts blockchain games from partners and indie game developers.EGMAE tokens are used to play games and purchase items. It is also used for content purchases and commissions in the NFT market. The NFT market will also be paid for payments on cross-chain and other networks. Službena web stranica: http://everygame.io/main.do Kupi EGAME odmah!

Every Game (EGAME) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Every Game (EGAME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 78.57K $ 78.57K $ 78.57K Povijesni maksimum: $ 0.04817642 $ 0.04817642 $ 0.04817642 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00000787 $ 0.00000787 $ 0.00000787 Saznajte više o cijeni Every Game (EGAME)

Every Game (EGAME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Every Game (EGAME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EGAME tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EGAME tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EGAME tokena, istražite EGAME cijenu tokena uživo!

