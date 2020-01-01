EverValue Coin (EVA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u EverValue Coin (EVA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

EverValue Coin (EVA) Informacije EverValue Coin (EVA) is an innovative, deflationary cryptocurrency running on the Arbitrum One network. It has a unique and final issuance of 21 million tokens, designed to continuously appreciate against Bitcoin (BTC). The project uses a smart contract-backed burn vault to ensure that the price of EVA in BTC can only rise. EVA is backed by WBTC and profits generated from high-efficiency Bitcoin mining, making it a secure and profitable alternative for long-term BTC holders. Službena web stranica: https://evervaluecoin.com/ Bijela knjiga: https://evervaluecoin.com/white-paper/ Kupi EVA odmah!

EverValue Coin (EVA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EverValue Coin (EVA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 354.36M $ 354.36M $ 354.36M Ukupna količina: $ 18.76M $ 18.76M $ 18.76M Količina u optjecaju: $ 15.47M $ 15.47M $ 15.47M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 429.74M $ 429.74M $ 429.74M Povijesni maksimum: $ 23.21 $ 23.21 $ 23.21 Povijesni minimum: $ 0.17006 $ 0.17006 $ 0.17006 Trenutna cijena: $ 22.88 $ 22.88 $ 22.88 Saznajte više o cijeni EverValue Coin (EVA)

EverValue Coin (EVA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EverValue Coin (EVA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EVA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EVA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EVA tokena, istražite EVA cijenu tokena uživo!

