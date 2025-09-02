EverValue Coin (EVA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 20.96 $ 20.96 $ 20.96 24-satna najniža cijena $ 22.63 $ 22.63 $ 22.63 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 20.96$ 20.96 $ 20.96 24-satna najviša cijena $ 22.63$ 22.63 $ 22.63 Najviša cijena ikada $ 22.63$ 22.63 $ 22.63 Najniža cijena $ 0.17006$ 0.17006 $ 0.17006 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) -4.60% Promjena cijene (7D) +33.66% Promjena cijene (7D) +33.66%

EverValue Coin (EVA) cijena u stvarnom vremenu je $21.46. Tijekom protekla 24 sata, EVAtrgovalo je između najniže cijene $ 20.96 i najviše cijene $ 22.63, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EVA je $ 22.63, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.17006.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EVA se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -4.60% u posljednjih 24 sata i +33.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EverValue Coin (EVA)

Tržišna kapitalizacija $ 331.88M$ 331.88M $ 331.88M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 402.66M$ 402.66M $ 402.66M Količina u optjecaju 15.46M 15.46M 15.46M Ukupna količina 18,763,288.99029218 18,763,288.99029218 18,763,288.99029218

Trenutačna tržišna kapitalizacija EverValue Coin je $ 331.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EVA je 15.46M, s ukupnom količinom od 18763288.99029218. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 402.66M.