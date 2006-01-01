EVERMOON SOL (EVERMOON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u EVERMOON SOL (EVERMOON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

EVERMOON SOL (EVERMOON) Informacije What is EVERMOON SOL(EVERMOON)? EVERMOON is a meme cryptocurrency token on Solana blockchain with zero percent tax fees on buy and sell transactions. The total supply of EVERMOON is 719,986,219. Individuals from diverse backgrounds can come together, connect, and unleash their creativity.Team strives to foster an atmosphere that encourages learning, collaboration, and personal growth, where every member can contribute and benefit from the collective wisdom of the community. Službena web stranica: https://evermoonsol.com/ Kupi EVERMOON odmah!

EVERMOON SOL (EVERMOON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EVERMOON SOL (EVERMOON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 719.99M $ 719.99M $ 719.99M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.81K $ 9.81K $ 9.81K Povijesni maksimum: $ 0.00439105 $ 0.00439105 $ 0.00439105 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00001362 $ 0.00001362 $ 0.00001362 Saznajte više o cijeni EVERMOON SOL (EVERMOON)

EVERMOON SOL (EVERMOON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EVERMOON SOL (EVERMOON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EVERMOON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EVERMOON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EVERMOON tokena, istražite EVERMOON cijenu tokena uživo!

