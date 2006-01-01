EverMoon ERC (EVERMOON) Tokenomika
EverMoon ERC (EVERMOON) Informacije
Unique tokenomics. Empowering community. Historical vision
We are a vibrant and inclusive community-driven project committed to creating an immersive and nurturing environment within the world of Web3. At EverMoon, we believe in the power of collaboration, innovation, and the potential of blockchain technology to revolutionize the way communities thrive.
Our Mission Our mission is to establish the most influential community in the Web3 space, where individuals from diverse backgrounds can come together, connect, and unleash their creativity. We strive to foster an atmosphere that encourages learning, collaboration, and personal growth, where every member can contribute and benefit from the collective wisdom of the community.
Our Vision EverMoon envisions a future where Web3 communities empower individuals to explore their passions, share knowledge, and collaborate on projects with like-minded enthusiasts. We strive to break down barriers and create opportunities for people from all walks of life to access the exciting world of blockchain technology, regardless of their level of expertise.
EverMoon ERC (EVERMOON) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EverMoon ERC (EVERMOON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
EverMoon ERC (EVERMOON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike EverMoon ERC (EVERMOON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj EVERMOON tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja EVERMOON tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku EVERMOON tokena, istražite EVERMOON cijenu tokena uživo!
