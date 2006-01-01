Everlodge (ELDG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Everlodge (ELDG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Everlodge (ELDG) Informacije Everlodge have created a groundbreaking business model which aims to reimagine the holiday home landscape. Everlodge’s platform is the ideal marketplace for investors to buy fractions of; a multi-million dollar hotel in New York, an AirBNB in London and a villa in the Maldives. Requiring less than $250 to get started and purchased solely with cryptocurrency, Everlodge’s marketplace operates within 3 parameters; complete decentralization, instantaneous purchases and full anonymity. Users of the Everlodge platform all get the advantages of a real estate investor such as; Appreciation in the value of assets Passive income in the form of monthly payments Ability to decide which properties and developments they would like to invest in Our vision is to make the real estate market accessible to investors worldwide regardless of their origin, country, or credit score with a global decentralized Real Estate NFT marketplace backed by real world properties. Enjoy Real Estate NFT investments without banks, hidden fees, or geographic limits. Službena web stranica: https://everlodge.io/ Bijela knjiga: https://everlodge.gitbook.io/everlodge-whitepaper/ Kupi ELDG odmah!

Everlodge (ELDG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Everlodge (ELDG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 593.19K $ 593.19K $ 593.19K Povijesni maksimum: $ 0.02984042 $ 0.02984042 $ 0.02984042 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00072148 $ 0.00072148 $ 0.00072148 Saznajte više o cijeni Everlodge (ELDG)

Everlodge (ELDG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Everlodge (ELDG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ELDG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ELDG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ELDG tokena, istražite ELDG cijenu tokena uživo!

