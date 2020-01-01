Evercraft Ecotechnologies (ECET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Evercraft Ecotechnologies (ECET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Informacije Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. This token not only offers investors a chance to support sustainable projects but also opens avenues for potential gains through price fluctuations and staking rewards. As the primary currency within Evercraft's ecosystem, $ECET facilitates transactions, incentivizes participation, and unlocks exclusive privileges. Initially launched as an ERC20 token for liquidity and accessibility, it's poised for expansion onto various exchanges. Evercraft's integration with the Constellation DAG Metagraph ensures transparent tracking of CO2 emissions and issues environmental certificates as NFTs, showcasing their dedication to sustainability. Future plans include transitioning $ECET to Constellation's L0 standard, promising enhanced utility and adaptability. Leveraging Constellation's innovative Layer-0 protocol, $ECET thrives on infinite scalability and security, empowering stakeholders with advanced smart contracts and state channels. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production. Službena web stranica: https://ecet.io Bijela knjiga: https://ecet.io/storage/ECET_WHITEPAPER-min.pdf Kupi ECET odmah!

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Evercraft Ecotechnologies (ECET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M Ukupna količina: $ 789.20M $ 789.20M $ 789.20M Količina u optjecaju: $ 689.20M $ 689.20M $ 689.20M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.08M $ 4.08M $ 4.08M Povijesni maksimum: $ 0.289167 $ 0.289167 $ 0.289167 Povijesni minimum: $ 0.0051315 $ 0.0051315 $ 0.0051315 Trenutna cijena: $ 0.00517157 $ 0.00517157 $ 0.00517157 Saznajte više o cijeni Evercraft Ecotechnologies (ECET)

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Evercraft Ecotechnologies (ECET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ECET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ECET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ECET tokena, istražite ECET cijenu tokena uživo!

