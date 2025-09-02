Evercraft Ecotechnologies (ECET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00602061 24-satna najniža cijena $ 0.00605297 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.289167 Najniža cijena $ 0.0051315 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.52% Promjena cijene (7D) +9.87%

Evercraft Ecotechnologies (ECET) cijena u stvarnom vremenu je $0.0060212. Tijekom protekla 24 sata, ECETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00602061 i najviše cijene $ 0.00605297, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ECET je $ 0.289167, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0051315.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ECET se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.52% u posljednjih 24 sata i +9.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Evercraft Ecotechnologies (ECET)

Tržišna kapitalizacija $ 4.15M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.75M Količina u optjecaju 689.20M Ukupna količina 789,199,998.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Evercraft Ecotechnologies je $ 4.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ECET je 689.20M, s ukupnom količinom od 789199998.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.75M.