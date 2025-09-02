Više o ECET

Evercraft Ecotechnologies Cijena (ECET)

1 ECET u USD cijena uživo:

$0.0060212
$0.0060212
-0.50%1D
Grafikon aktualnih cijena Evercraft Ecotechnologies (ECET)
Evercraft Ecotechnologies (ECET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00602061
$ 0.00602061
24-satna najniža cijena
$ 0.00605297
$ 0.00605297
24-satna najviša cijena

$ 0.00602061
$ 0.00602061

$ 0.00605297
$ 0.00605297

$ 0.289167
$ 0.289167

$ 0.0051315
$ 0.0051315

--

-0.52%

+9.87%

+9.87%

Evercraft Ecotechnologies (ECET) cijena u stvarnom vremenu je $0.0060212. Tijekom protekla 24 sata, ECETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00602061 i najviše cijene $ 0.00605297, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ECET je $ 0.289167, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0051315.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ECET se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.52% u posljednjih 24 sata i +9.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Evercraft Ecotechnologies (ECET)

$ 4.15M
$ 4.15M

--
----

$ 4.75M
$ 4.75M

689.20M
689.20M

789,199,998.0
789,199,998.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Evercraft Ecotechnologies je $ 4.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ECET je 689.20M, s ukupnom količinom od 789199998.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.75M.

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Evercraft Ecotechnologies u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Evercraft Ecotechnologies u USD iznosila je $ -0.0006767949.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Evercraft Ecotechnologies u USD iznosila je $ +0.0006479425.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Evercraft Ecotechnologies u USD iznosila je $ -0.003728413942208185.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.52%
30 dana$ -0.0006767949-11.24%
60 dana$ +0.0006479425+10.76%
90 dana$ -0.003728413942208185-38.24%

Što je Evercraft Ecotechnologies (ECET)

Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. This token not only offers investors a chance to support sustainable projects but also opens avenues for potential gains through price fluctuations and staking rewards. As the primary currency within Evercraft's ecosystem, $ECET facilitates transactions, incentivizes participation, and unlocks exclusive privileges. Initially launched as an ERC20 token for liquidity and accessibility, it's poised for expansion onto various exchanges. Evercraft's integration with the Constellation DAG Metagraph ensures transparent tracking of CO2 emissions and issues environmental certificates as NFTs, showcasing their dedication to sustainability. Future plans include transitioning $ECET to Constellation's L0 standard, promising enhanced utility and adaptability. Leveraging Constellation's innovative Layer-0 protocol, $ECET thrives on infinite scalability and security, empowering stakeholders with advanced smart contracts and state channels. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Evercraft Ecotechnologies (ECET)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Evercraft Ecotechnologies Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Evercraft Ecotechnologies (ECET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Evercraft Ecotechnologies (ECET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Evercraft Ecotechnologies.

Provjerite Evercraft Ecotechnologies predviđanje cijene sada!

ECET u lokalnim valutama

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Evercraft Ecotechnologies (ECET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ECET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Evercraft Ecotechnologies (ECET)

Koliko Evercraft Ecotechnologies (ECET) vrijedi danas?
Cijena ECET uživo u USD je 0.0060212 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ECET u USD?
Trenutačna cijena ECET u USD je $ 0.0060212. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Evercraft Ecotechnologies?
Tržišna kapitalizacija za ECET je $ 4.15M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ECET?
Količina u optjecaju za ECET je 689.20M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ECET?
ECET je postigao ATH cijenu od 0.289167 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ECET?
ECET je vidio ATL cijenu od 0.0051315 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ECET?
24-satni obujam trgovanja za ECET je -- USD.
Hoće li ECET još narasti ove godine?
ECET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ECET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Evercraft Ecotechnologies (ECET) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.