Eve AI (EVEAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00138722 $ 0.00138722 $ 0.00138722 24-satna najniža cijena $ 0.00142055 $ 0.00142055 $ 0.00142055 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00138722$ 0.00138722 $ 0.00138722 24-satna najviša cijena $ 0.00142055$ 0.00142055 $ 0.00142055 Najviša cijena ikada $ 0.205454$ 0.205454 $ 0.205454 Najniža cijena $ 0.00128919$ 0.00128919 $ 0.00128919 Promjena cijene (1H) +1.09% Promjena cijene (1D) +0.57% Promjena cijene (7D) -15.94% Promjena cijene (7D) -15.94%

Eve AI (EVEAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00141412. Tijekom protekla 24 sata, EVEAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00138722 i najviše cijene $ 0.00142055, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EVEAI je $ 0.205454, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00128919.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EVEAI se promijenio za +1.09% u posljednjih sat vremena, +0.57% u posljednjih 24 sata i -15.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Eve AI (EVEAI)

Tržišna kapitalizacija $ 122.45K$ 122.45K $ 122.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 122.45K$ 122.45K $ 122.45K Količina u optjecaju 86.59M 86.59M 86.59M Ukupna količina 86,589,838.49362345 86,589,838.49362345 86,589,838.49362345

Trenutačna tržišna kapitalizacija Eve AI je $ 122.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EVEAI je 86.59M, s ukupnom količinom od 86589838.49362345. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 122.45K.