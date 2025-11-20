Eva AI Companion Cijena danas

Trenutačna cijena Eva AI Companion (EVA) danas je $ 0.00000657, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EVA u USD je $ 0.00000657 po EVA.

Eva AI Companion trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,562.79, s količinom u optjecaju od 999.43M EVA. Tijekom posljednja 24 sata, EVA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00022567, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000063.

U kratkoročnim performansama, EVA se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Eva AI Companion (EVA)

Tržišna kapitalizacija $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K Količina u optjecaju 999.43M 999.43M 999.43M Ukupna količina 999,431,045.948598 999,431,045.948598 999,431,045.948598

