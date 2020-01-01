Euruka Tech (ERC-AI) Tokenomika
Euruka Tech (ERC-AI) Informacije
Euruka Tech AI is at the forefront of the cryptocurrency revolution, harnessing the immense power of artificial intelligence to transform the financial technology landscape. Our pioneering platform seamlessly integrates advanced AI algorithms with the robust security of blockchain technology, creating a unique ecosystem that offers innovative solutions for secure, efficient, and intelligent financial transactions. At Euruka Tech AI, we believe in the transformative potential of AI and blockchain to redefine the way digital assets are managed and exchanged. Our AI-driven trading systems are designed to analyze vast amounts of market data in real-time, providing users with insightful predictions and optimal trading strategies. This ensures that our users can make informed decisions and maximize their investment returns. Our intelligent smart contracts automate complex financial processes, reducing the need for intermediaries and minimizing the risk of human error. These self-executing contracts are transparent, tamper-proof, and enforceable, ensuring that all parties fulfill their obligations seamlessly. Moreover, our predictive analytics tools leverage machine learning to forecast market trends, identify emerging opportunities, and assess risks with unprecedented accuracy. This empowers our users to stay ahead of the curve and navigate the volatile cryptocurrency market with confidence. To complement our advanced AI capabilities, Euruka Tech AI offers a secure digital wallet that prioritizes the safety and privacy of your digital assets. Our wallet employs state-of-the-art encryption and multi-factor authentication to protect against unauthorized access, ensuring that your funds are always secure.
Euruka Tech (ERC-AI) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Euruka Tech (ERC-AI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Euruka Tech (ERC-AI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Euruka Tech (ERC-AI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj ERC-AI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja ERC-AI tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku ERC-AI tokena, istražite ERC-AI cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.