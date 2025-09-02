Više o EUROE

EUROe Stablecoin Logotip

EUROe Stablecoin Cijena (EUROE)

Neuvršten

1 EUROE u USD cijena uživo:

$1.17
$1.17$1.17
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena EUROe Stablecoin (EUROE)
EUROe Stablecoin (EUROE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 0.817603
$ 0.817603$ 0.817603

--

--

0.00%

0.00%

EUROe Stablecoin (EUROE) cijena u stvarnom vremenu je $1.17. Tijekom protekla 24 sata, EUROEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EUROE je $ 1.18, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.817603.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EUROE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EUROe Stablecoin (EUROE)

$ 183.84K
$ 183.84K$ 183.84K

--
----

$ 183.84K
$ 183.84K$ 183.84K

157.55K
157.55K 157.55K

157,549.11
157,549.11 157,549.11

Trenutačna tržišna kapitalizacija EUROe Stablecoin je $ 183.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EUROE je 157.55K, s ukupnom količinom od 157549.11. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 183.84K.

EUROe Stablecoin (EUROE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz EUROe Stablecoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz EUROe Stablecoin u USD iznosila je $ -0.0023880870.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz EUROe Stablecoin u USD iznosila je $ -0.0098014410.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz EUROe Stablecoin u USD iznosila je $ +0.0326110667643105.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0023880870-0.20%
60 dana$ -0.0098014410-0.83%
90 dana$ +0.0326110667643105+2.87%

Što je EUROe Stablecoin (EUROE)

## What is EUROe? EUROe is a fully fiat-backed EU-regulated Euro stablecoin issued by Membrane Finance. Secured by at least 102% of euro-denominated assets, one EUROe is always redeemable for one fiat Euro by clients of Membrane Finance. EUROe is regulated as e-money, and Membrane Finance holds an EU-wide Electronic Money Institution licence issued by the Finnish Financial Supervisory Authority. ## How Many EUROe Are There in Circulation? EUROe supply changes over time as new EUROe is issued or existing EUROe is redeemed by Membrane Finance’s clients. Currently, there are no fees for issuing or redeeming EUROe. Companies, foundations, and other corporate entities can apply to become a Membrane Finance client to access the minting and burning of EUROe. ## Who Is the Founder of EUROe? The company behind EUROe, Membrane Finance, was founded by Juha Viitala in 2021. EUROe is incubated by Equilibrium, a core blockchain infrastructure builder, and funded by Maki.vc, a seed-stage venture capital company. ## Where Can I Buy EUROe? EUROe is available for trading on a growing number of decentralised exchanges and directly through Membrane Finance.

Resurs EUROe Stablecoin (EUROE)

Službena web-stranica

EUROe Stablecoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će EUROe Stablecoin (EUROE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EUROe Stablecoin (EUROE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EUROe Stablecoin.

Provjerite EUROe Stablecoin predviđanje cijene sada!

EUROE u lokalnim valutama

EUROe Stablecoin (EUROE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike EUROe Stablecoin (EUROE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EUROE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o EUROe Stablecoin (EUROE)

Koliko EUROe Stablecoin (EUROE) vrijedi danas?
Cijena EUROE uživo u USD je 1.17 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EUROE u USD?
Trenutačna cijena EUROE u USD je $ 1.17. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija EUROe Stablecoin?
Tržišna kapitalizacija za EUROE je $ 183.84K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EUROE?
Količina u optjecaju za EUROE je 157.55K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EUROE?
EUROE je postigao ATH cijenu od 1.18 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EUROE?
EUROE je vidio ATL cijenu od 0.817603 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EUROE?
24-satni obujam trgovanja za EUROE je -- USD.
Hoće li EUROE još narasti ove godine?
EUROE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EUROE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
