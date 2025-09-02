EurocoinToken (ECTE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.087905 24-satna najniža cijena $ 0.090964 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.026 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.18% Promjena cijene (1D) -0.57% Promjena cijene (7D) -1.05%

EurocoinToken (ECTE) cijena u stvarnom vremenu je $0.08905. Tijekom protekla 24 sata, ECTEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.087905 i najviše cijene $ 0.090964, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ECTE je $ 1.026, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ECTE se promijenio za -1.18% u posljednjih sat vremena, -0.57% u posljednjih 24 sata i -1.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EurocoinToken (ECTE)

Tržišna kapitalizacija $ 483.14K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.88M Količina u optjecaju 5.44M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija EurocoinToken je $ 483.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ECTE je 5.44M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.88M.