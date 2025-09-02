Više o ECTE

EurocoinToken Cijena (ECTE)

1 ECTE u USD cijena uživo:

$0.08905
$0.08905$0.08905
-0.50%1D
Grafikon aktualnih cijena EurocoinToken (ECTE)
EurocoinToken (ECTE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.087905
$ 0.087905$ 0.087905
24-satna najniža cijena
$ 0.090964
$ 0.090964$ 0.090964
24-satna najviša cijena

$ 0.087905
$ 0.087905$ 0.087905

$ 0.090964
$ 0.090964$ 0.090964

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

$ 0
$ 0$ 0

-1.18%

-0.57%

-1.05%

-1.05%

EurocoinToken (ECTE) cijena u stvarnom vremenu je $0.08905. Tijekom protekla 24 sata, ECTEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.087905 i najviše cijene $ 0.090964, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ECTE je $ 1.026, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ECTE se promijenio za -1.18% u posljednjih sat vremena, -0.57% u posljednjih 24 sata i -1.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EurocoinToken (ECTE)

$ 483.14K
$ 483.14K$ 483.14K

--
----

$ 8.88M
$ 8.88M$ 8.88M

5.44M
5.44M 5.44M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija EurocoinToken je $ 483.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ECTE je 5.44M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.88M.

EurocoinToken (ECTE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz EurocoinToken u USD iznosila je $ -0.00051630751.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz EurocoinToken u USD iznosila je $ -0.0041811824.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz EurocoinToken u USD iznosila je $ +0.0211638456.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz EurocoinToken u USD iznosila je $ +0.02217112316496783.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00051630751-0.57%
30 dana$ -0.0041811824-4.69%
60 dana$ +0.0211638456+23.77%
90 dana$ +0.02217112316496783+33.15%

Što je EurocoinToken (ECTE)

The EurocoinToken (ECTE) was created for micropayments and international transactions. We would like to have our main customer pool in B2C market. Our main target are brick and mortar businesses with their customers. They are interested in using cryptocurrencies as a means of payment for goods/services, so they will benefit from our reliable, fast, secure and transparent payment gateway. Other enterprise which will benefit from the advantages of Eurocoinpay offers are B2B businesses, online or offline and web-based B2C companies. Our end-users are sellers merchants paying for products/services of the company, as both will use the payment app and its wallets.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs EurocoinToken (ECTE)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

EurocoinToken Predviđanje cijene (USD)

Koliko će EurocoinToken (ECTE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EurocoinToken (ECTE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EurocoinToken.

Provjerite EurocoinToken predviđanje cijene sada!

ECTE u lokalnim valutama

EurocoinToken (ECTE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike EurocoinToken (ECTE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ECTE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o EurocoinToken (ECTE)

Koliko EurocoinToken (ECTE) vrijedi danas?
Cijena ECTE uživo u USD je 0.08905 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ECTE u USD?
Trenutačna cijena ECTE u USD je $ 0.08905. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija EurocoinToken?
Tržišna kapitalizacija za ECTE je $ 483.14K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ECTE?
Količina u optjecaju za ECTE je 5.44M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ECTE?
ECTE je postigao ATH cijenu od 1.026 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ECTE?
ECTE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ECTE?
24-satni obujam trgovanja za ECTE je -- USD.
Hoće li ECTE još narasti ove godine?
ECTE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ECTE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
