Euro Tether (EURT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.15 24-satna najviša cijena $ 1.17 Najviša cijena ikada $ 1.31 Najniža cijena $ 0.944541 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) -0.60% Promjena cijene (7D) +0.19%

Euro Tether (EURT) cijena u stvarnom vremenu je $1.16. Tijekom protekla 24 sata, EURTtrgovalo je između najniže cijene $ 1.15 i najviše cijene $ 1.17, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EURT je $ 1.31, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.944541.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EURT se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -0.60% u posljednjih 24 sata i +0.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Euro Tether (EURT)

Tržišna kapitalizacija $ 6.02M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.97M Količina u optjecaju 5.20M Ukupna količina 50,000,050.0

