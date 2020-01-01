EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u EURe Real Yield Morpho Vault (ERY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Informacije

EURe Real Yield vault aims to offer yield generated by Real World Assets with very high liquidity and stability.
Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

Službena web stranica:
https://app.morpho.org/vault

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EURe Real Yield Morpho Vault (ERY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 67.46K
Ukupna količina:
$ 49.22K
Količina u optjecaju:
$ 49.22K
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 67.46K
Povijesni maksimum:
$ 1.41
Povijesni minimum:
$ 1.047
Trenutna cijena:
$ 1.37
EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ERY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ERY tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ERY tokena, istražite ERY cijenu tokena uživo!

