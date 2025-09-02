Više o ERY

EURe Real Yield Morpho Vault Cijena (ERY)

1 ERY u USD cijena uživo:

$1.37
$1.37$1.37
-0.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena EURe Real Yield Morpho Vault (ERY)
EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.36
$ 1.36$ 1.36
24-satna najniža cijena
$ 1.39
$ 1.39$ 1.39
24-satna najviša cijena

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 1.39
$ 1.39$ 1.39

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

-0.62%

-0.59%

-0.19%

-0.19%

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) cijena u stvarnom vremenu je $1.37. Tijekom protekla 24 sata, ERYtrgovalo je između najniže cijene $ 1.36 i najviše cijene $ 1.39, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ERY je $ 1.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.047.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ERY se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, -0.59% u posljednjih 24 sata i -0.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EURe Real Yield Morpho Vault (ERY)

$ 67.40K
$ 67.40K$ 67.40K

--
----

$ 67.40K
$ 67.40K$ 67.40K

49.22K
49.22K 49.22K

49,218.0
49,218.0 49,218.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija EURe Real Yield Morpho Vault je $ 67.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ERY je 49.22K, s ukupnom količinom od 49218.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 67.40K.

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz EURe Real Yield Morpho Vault u USD iznosila je $ -0.008221501596991.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz EURe Real Yield Morpho Vault u USD iznosila je $ +0.0085138650.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz EURe Real Yield Morpho Vault u USD iznosila je $ -0.0168170240.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz EURe Real Yield Morpho Vault u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.008221501596991-0.59%
30 dana$ +0.0085138650+0.62%
60 dana$ -0.0168170240-1.22%
90 dana$ 0--

Što je EURe Real Yield Morpho Vault (ERY)

EURe Real Yield vault aims to offer yield generated by Real World Assets with very high liquidity and stability. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

Resurs EURe Real Yield Morpho Vault (ERY)

Službena web-stranica

EURe Real Yield Morpho Vault Predviđanje cijene (USD)

Koliko će EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EURe Real Yield Morpho Vault.

Provjerite EURe Real Yield Morpho Vault predviđanje cijene sada!

ERY u lokalnim valutama

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ERY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o EURe Real Yield Morpho Vault (ERY)

Koliko EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) vrijedi danas?
Cijena ERY uživo u USD je 1.37 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ERY u USD?
Trenutačna cijena ERY u USD je $ 1.37. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija EURe Real Yield Morpho Vault?
Tržišna kapitalizacija za ERY je $ 67.40K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ERY?
Količina u optjecaju za ERY je 49.22K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ERY?
ERY je postigao ATH cijenu od 1.41 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ERY?
ERY je vidio ATL cijenu od 1.047 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ERY?
24-satni obujam trgovanja za ERY je -- USD.
Hoće li ERY još narasti ove godine?
ERY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ERY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
