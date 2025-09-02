EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 24-satna najniža cijena $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 24-satna najviša cijena $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 Najviša cijena ikada $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Najniža cijena $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Promjena cijene (1H) -0.62% Promjena cijene (1D) -0.59% Promjena cijene (7D) -0.19% Promjena cijene (7D) -0.19%

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) cijena u stvarnom vremenu je $1.37. Tijekom protekla 24 sata, ERYtrgovalo je između najniže cijene $ 1.36 i najviše cijene $ 1.39, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ERY je $ 1.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.047.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ERY se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, -0.59% u posljednjih 24 sata i -0.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EURe Real Yield Morpho Vault (ERY)

Tržišna kapitalizacija $ 67.40K$ 67.40K $ 67.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 67.40K$ 67.40K $ 67.40K Količina u optjecaju 49.22K 49.22K 49.22K Ukupna količina 49,218.0 49,218.0 49,218.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija EURe Real Yield Morpho Vault je $ 67.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ERY je 49.22K, s ukupnom količinom od 49218.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 67.40K.