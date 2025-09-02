EURA (EURA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.15 24-satna najviša cijena $ 1.18 Najviša cijena ikada $ 1.21 Najniža cijena $ 0.640182 Promjena cijene (1H) -0.47% Promjena cijene (1D) -0.83% Promjena cijene (7D) +0.36%

EURA (EURA) cijena u stvarnom vremenu je $1.17. Tijekom protekla 24 sata, EURAtrgovalo je između najniže cijene $ 1.15 i najviše cijene $ 1.18, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EURA je $ 1.21, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.640182.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EURA se promijenio za -0.47% u posljednjih sat vremena, -0.83% u posljednjih 24 sata i +0.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EURA (EURA)

Tržišna kapitalizacija $ 20.29M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.29M Količina u optjecaju 17.39M Ukupna količina 17,393,038.06331711

Trenutačna tržišna kapitalizacija EURA je $ 20.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EURA je 17.39M, s ukupnom količinom od 17393038.06331711. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.29M.