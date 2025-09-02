EUR CoinVertible (EURCV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24-satna najniža cijena $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24-satna najviša cijena $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Najviša cijena ikada $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Najniža cijena $ 0.988513$ 0.988513 $ 0.988513 Promjena cijene (1H) -0.43% Promjena cijene (1D) -0.62% Promjena cijene (7D) +0.18% Promjena cijene (7D) +0.18%

EUR CoinVertible (EURCV) cijena u stvarnom vremenu je $1.16. Tijekom protekla 24 sata, EURCVtrgovalo je između najniže cijene $ 1.16 i najviše cijene $ 1.17, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EURCV je $ 1.18, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.988513.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EURCV se promijenio za -0.43% u posljednjih sat vremena, -0.62% u posljednjih 24 sata i +0.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EUR CoinVertible (EURCV)

Tržišna kapitalizacija $ 50.56M$ 50.56M $ 50.56M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 50.56M$ 50.56M $ 50.56M Količina u optjecaju 43.41M 43.41M 43.41M Ukupna količina 43,414,365.0 43,414,365.0 43,414,365.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija EUR CoinVertible je $ 50.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EURCV je 43.41M, s ukupnom količinom od 43414365.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.56M.