EUR CoinVertible Logotip

EUR CoinVertible Cijena (EURCV)

Neuvršten

1 EURCV u USD cijena uživo:

$1.16
$1.16$1.16
-0.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena EUR CoinVertible (EURCV)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:13:24 (UTC+8)

EUR CoinVertible (EURCV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24-satna najniža cijena
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24-satna najviša cijena

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 0.988513
$ 0.988513$ 0.988513

-0.43%

-0.62%

+0.18%

+0.18%

EUR CoinVertible (EURCV) cijena u stvarnom vremenu je $1.16. Tijekom protekla 24 sata, EURCVtrgovalo je između najniže cijene $ 1.16 i najviše cijene $ 1.17, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EURCV je $ 1.18, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.988513.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EURCV se promijenio za -0.43% u posljednjih sat vremena, -0.62% u posljednjih 24 sata i +0.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EUR CoinVertible (EURCV)

$ 50.56M
$ 50.56M$ 50.56M

--
----

$ 50.56M
$ 50.56M$ 50.56M

43.41M
43.41M 43.41M

43,414,365.0
43,414,365.0 43,414,365.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija EUR CoinVertible je $ 50.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EURCV je 43.41M, s ukupnom količinom od 43414365.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.56M.

EUR CoinVertible (EURCV) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz EUR CoinVertible u USD iznosila je $ -0.007322627068979.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz EUR CoinVertible u USD iznosila je $ +0.0082150040.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz EUR CoinVertible u USD iznosila je $ -0.0111684800.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz EUR CoinVertible u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.007322627068979-0.62%
30 dana$ +0.0082150040+0.71%
60 dana$ -0.0111684800-0.96%
90 dana$ 0--

Što je EUR CoinVertible (EURCV)

Resurs EUR CoinVertible (EURCV)

Službena web-stranica

EUR CoinVertible Predviđanje cijene (USD)

Koliko će EUR CoinVertible (EURCV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EUR CoinVertible (EURCV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EUR CoinVertible.

Provjerite EUR CoinVertible predviđanje cijene sada!

EURCV u lokalnim valutama

EUR CoinVertible (EURCV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike EUR CoinVertible (EURCV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EURCV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o EUR CoinVertible (EURCV)

Koliko EUR CoinVertible (EURCV) vrijedi danas?
Cijena EURCV uživo u USD je 1.16 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EURCV u USD?
Trenutačna cijena EURCV u USD je $ 1.16. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija EUR CoinVertible?
Tržišna kapitalizacija za EURCV je $ 50.56M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EURCV?
Količina u optjecaju za EURCV je 43.41M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EURCV?
EURCV je postigao ATH cijenu od 1.18 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EURCV?
EURCV je vidio ATL cijenu od 0.988513 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EURCV?
24-satni obujam trgovanja za EURCV je -- USD.
Hoće li EURCV još narasti ove godine?
EURCV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EURCV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
EUR CoinVertible (EURCV) Važna ažuriranja industrije

