Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.053026 24-satna najniža cijena $ 0.057652 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 2.8 Najniža cijena $ 0.00899131 Promjena cijene (1H) -1.37% Promjena cijene (1D) -7.87% Promjena cijene (7D) -16.02%

Etica (ETI) cijena u stvarnom vremenu je $0.05303. Tijekom protekla 24 sata, ETItrgovalo je između najniže cijene $ 0.053026 i najviše cijene $ 0.057652, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETI je $ 2.8, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00899131.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETI se promijenio za -1.37% u posljednjih sat vremena, -7.87% u posljednjih 24 sata i -16.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Etica (ETI)

Tržišna kapitalizacija $ 311.20K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 311.20K Količina u optjecaju 5.87M Ukupna količina 5,868,272.688259891

Trenutačna tržišna kapitalizacija Etica je $ 311.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETI je 5.87M, s ukupnom količinom od 5868272.688259891. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 311.20K.