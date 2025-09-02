Više o ETHY

Ethy AI Logotip

Ethy AI Cijena (ETHY)

Neuvršten

1 ETHY u USD cijena uživo:

$0.00629619
$0.00629619
-8.80%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Ethy AI (ETHY)
Ethy AI (ETHY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00595378
$ 0.00595378
24-satna najniža cijena
$ 0.0071271
$ 0.0071271
24-satna najviša cijena

$ 0.00595378
$ 0.00595378

$ 0.0071271
$ 0.0071271

$ 0.00940968
$ 0.00940968

$ 0
$ 0

+2.44%

-10.37%

+29.17%

+29.17%

Ethy AI (ETHY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00630214. Tijekom protekla 24 sata, ETHYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00595378 i najviše cijene $ 0.0071271, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETHY je $ 0.00940968, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETHY se promijenio za +2.44% u posljednjih sat vremena, -10.37% u posljednjih 24 sata i +29.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ethy AI (ETHY)

$ 5.80M
$ 5.80M

--
--

$ 6.38M
$ 6.38M

910.00M
910.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ethy AI je $ 5.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETHY je 910.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.38M.

Ethy AI (ETHY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ethy AI u USD iznosila je $ -0.000729828683830051.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ethy AI u USD iznosila je $ +0.1122521963.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ethy AI u USD iznosila je $ +0.0649219577.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ethy AI u USD iznosila je $ +0.00617456956137854915.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000729828683830051-10.37%
30 dana$ +0.1122521963+1,781.18%
60 dana$ +0.0649219577+1,030.16%
90 dana$ +0.00617456956137854915+4,840.13%

Što je Ethy AI (ETHY)

Ethy AI empowers onchain identities for the AI economy by turning your Basename into a sovereign digital agent. It enables users to automate onchain tasks—like trading, claiming rewards, or executing contracts—without manual input. Designed for AI-to-AI and AI-to-human interactions, Ethy combines smart contract automation with agentic intelligence, giving users full control over their data, assets, and behavior in decentralized environments.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Ethy AI (ETHY)

Službena web-stranica

Ethy AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ethy AI (ETHY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ethy AI (ETHY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ethy AI.

Provjerite Ethy AI predviđanje cijene sada!

ETHY u lokalnim valutama

Ethy AI (ETHY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ethy AI (ETHY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ETHY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ethy AI (ETHY)

Koliko Ethy AI (ETHY) vrijedi danas?
Cijena ETHY uživo u USD je 0.00630214 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ETHY u USD?
Trenutačna cijena ETHY u USD je $ 0.00630214. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ethy AI?
Tržišna kapitalizacija za ETHY je $ 5.80M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ETHY?
Količina u optjecaju za ETHY je 910.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ETHY?
ETHY je postigao ATH cijenu od 0.00940968 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ETHY?
ETHY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ETHY?
24-satni obujam trgovanja za ETHY je -- USD.
Hoće li ETHY još narasti ove godine?
ETHY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ETHY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Ethy AI (ETHY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

