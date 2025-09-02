Ethy AI (ETHY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00595378 24-satna najviša cijena $ 0.0071271 Najviša cijena ikada $ 0.00940968 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +2.44% Promjena cijene (1D) -10.37% Promjena cijene (7D) +29.17%

Ethy AI (ETHY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00630214. Tijekom protekla 24 sata, ETHYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00595378 i najviše cijene $ 0.0071271, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETHY je $ 0.00940968, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETHY se promijenio za +2.44% u posljednjih sat vremena, -10.37% u posljednjih 24 sata i +29.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ethy AI (ETHY)

Tržišna kapitalizacija $ 5.80M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.38M Količina u optjecaju 910.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ethy AI je $ 5.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETHY je 910.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.38M.