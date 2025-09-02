Ethos Reserve Note (ERN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.923482 $ 0.923482 $ 0.923482 24-satna najniža cijena $ 0.943517 $ 0.943517 $ 0.943517 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.923482$ 0.923482 $ 0.923482 24-satna najviša cijena $ 0.943517$ 0.943517 $ 0.943517 Najviša cijena ikada $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Najniža cijena $ 0.901836$ 0.901836 $ 0.901836 Promjena cijene (1H) -0.28% Promjena cijene (1D) +0.06% Promjena cijene (7D) -1.06% Promjena cijene (7D) -1.06%

Ethos Reserve Note (ERN) cijena u stvarnom vremenu je $0.935614. Tijekom protekla 24 sata, ERNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.923482 i najviše cijene $ 0.943517, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ERN je $ 1.12, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.901836.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ERN se promijenio za -0.28% u posljednjih sat vremena, +0.06% u posljednjih 24 sata i -1.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ethos Reserve Note (ERN)

Tržišna kapitalizacija $ 64.38K$ 64.38K $ 64.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.38K$ 64.38K $ 64.38K Količina u optjecaju 68.81K 68.81K 68.81K Ukupna količina 68,805.77825445576 68,805.77825445576 68,805.77825445576

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ethos Reserve Note je $ 64.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ERN je 68.81K, s ukupnom količinom od 68805.77825445576. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.38K.