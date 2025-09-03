ETHforestAI Cijena (ETHFAI)
-2.41%
-8.43%
-8.43%
ETHforestAI (ETHFAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ETHFAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETHFAI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETHFAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.41% u posljednjih 24 sata i -8.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija ETHforestAI je $ 9.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETHFAI je 22.57B, s ukupnom količinom od 99595898000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.34K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ETHforestAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ETHforestAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ETHforestAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ETHforestAI u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-2.41%
|30 dana
|$ 0
|-2.83%
|60 dana
|$ 0
|+41.08%
|90 dana
|$ 0
|--
What is the project about? ETHforestAI is a Web3 learning platform with an integrated AI chatbot, built-in Learn-To-Earn, Real Yield and Creator Economy elements. The platform is built around a unique approach to education, providing users with a fun and interactive way to learn about Web3 and decentralized technologies. What makes your project unique? Combining our AI chatbot and Learning platform together creates a good connection between the two and our users can learn with ease. History of your project. We've been working for a few months on this project behind the scenes and launched it on the Arbitrum blockhain on 16th of March 2023. What’s next for your project? End of Q1 - 1. Public early alpha of the AI chatbot Early Q2 - 1. Quiz system implementation in the platform Q2 - 2. Beta version of the learning platform, which will include most of the planned mechanics End of Q2 - 3. Public beta version of the AI chatbot Q3 - Full implementation of the platform and AI What can your token be used for? $ETHFAI is currently used for trading and supporting our ecosystem. It will also be used as a whitelist for our holders to be able to access the AI chatbot.
Razumijevanje tokenomike ETHforestAI (ETHFAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ETHFAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!
