Ethernity Chain (ERN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ethernity Chain (ERN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ethernity Chain (ERN) Informacije Welcome to the Future of Entertainment with Ethernity Chain! Initially launched as an NFT marketplace, Ethernity Chain has transformed into an ETH Layer 2 platform with enhanced AI-driven security, setting new standards for on-chain entertainment, all powered by $ERN. With the global entertainment and media market projected to reach $3.5 trillion by 2030, Ethernity Chain is positioned as the premier platform for global brands to transition their franchises onto the blockchain. Having already onboarded icons like Lionel Messi, Shaquille O'Neal, and Muhammad Ali, Ethernity Chain now focuses on the biggest entertainment franchises, offering a purpose-built platform with an industry-first built-in AI security model. Crafted through discussions with industry leaders, Ethernity Chain's Layer 2 solution boasts key features such as AI-enhanced security and DRM, easy integration with a plug-and-play toolkit, eco-friendly operations with reduced gas fees, and 100% EVM compatibility for seamless operations. Brands can leverage the Ethernity product suite and plug-and-play toolkit to develop next-gen Web3 applications spanning web3 games, digital collectibles, RWAs, and interactive media. Exciting launches are on the horizon, including the FanableApp RWA marketplace, the Exorians sci-fi franchise and Web3 game, and numerous third-party applications by industry-leading teams. Get ready to experience the future of entertainment with Ethernity Chain! Službena web stranica: https://ethernity.io/

Ethernity Chain (ERN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ethernity Chain (ERN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.70M $ 4.70M $ 4.70M Ukupna količina: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Količina u optjecaju: $ 24.03M $ 24.03M $ 24.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.87M $ 5.87M $ 5.87M Povijesni maksimum: $ 73.86 $ 73.86 $ 73.86 Povijesni minimum: $ 0.184531 $ 0.184531 $ 0.184531 Trenutna cijena: $ 0.195573 $ 0.195573 $ 0.195573

Ethernity Chain (ERN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ethernity Chain (ERN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ERN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ERN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ERN tokena, istražite ERN cijenu tokena uživo!

