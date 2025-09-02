Ethernity Chain (ERN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.20365 $ 0.20365 $ 0.20365 24-satna najniža cijena $ 0.551238 $ 0.551238 $ 0.551238 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.20365$ 0.20365 $ 0.20365 24-satna najviša cijena $ 0.551238$ 0.551238 $ 0.551238 Najviša cijena ikada $ 73.86$ 73.86 $ 73.86 Najniža cijena $ 0.20365$ 0.20365 $ 0.20365 Promjena cijene (1H) +3.21% Promjena cijene (1D) -60.50% Promjena cijene (7D) -63.69% Promjena cijene (7D) -63.69%

Ethernity Chain (ERN) cijena u stvarnom vremenu je $0.215208. Tijekom protekla 24 sata, ERNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.20365 i najviše cijene $ 0.551238, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ERN je $ 73.86, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.20365.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ERN se promijenio za +3.21% u posljednjih sat vremena, -60.50% u posljednjih 24 sata i -63.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ethernity Chain (ERN)

Tržišna kapitalizacija $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.46M$ 6.46M $ 6.46M Količina u optjecaju 24.03M 24.03M 24.03M Ukupna količina 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ethernity Chain je $ 5.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ERN je 24.03M, s ukupnom količinom od 30000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.46M.