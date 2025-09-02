Više o ERN

Ethernity Chain Logotip

Ethernity Chain Cijena (ERN)

Neuvršten

1 ERN u USD cijena uživo:

$0.215208
$0.215208$0.215208
-61.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ethernity Chain (ERN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:12:56 (UTC+8)

Ethernity Chain (ERN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.20365
$ 0.20365$ 0.20365
24-satna najniža cijena
$ 0.551238
$ 0.551238$ 0.551238
24-satna najviša cijena

$ 0.20365
$ 0.20365$ 0.20365

$ 0.551238
$ 0.551238$ 0.551238

$ 73.86
$ 73.86$ 73.86

$ 0.20365
$ 0.20365$ 0.20365

+3.21%

-60.50%

-63.69%

-63.69%

Ethernity Chain (ERN) cijena u stvarnom vremenu je $0.215208. Tijekom protekla 24 sata, ERNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.20365 i najviše cijene $ 0.551238, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ERN je $ 73.86, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.20365.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ERN se promijenio za +3.21% u posljednjih sat vremena, -60.50% u posljednjih 24 sata i -63.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ethernity Chain (ERN)

$ 5.17M
$ 5.17M$ 5.17M

--
----

$ 6.46M
$ 6.46M$ 6.46M

24.03M
24.03M 24.03M

30,000,000.0
30,000,000.0 30,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ethernity Chain je $ 5.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ERN je 24.03M, s ukupnom količinom od 30000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.46M.

Ethernity Chain (ERN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ethernity Chain u USD iznosila je $ -0.3297008009023745.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ethernity Chain u USD iznosila je $ -0.1527480315.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ethernity Chain u USD iznosila je $ -0.1665448227.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ethernity Chain u USD iznosila je $ -1.1471662897073685.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.3297008009023745-60.50%
30 dana$ -0.1527480315-70.97%
60 dana$ -0.1665448227-77.38%
90 dana$ -1.1471662897073685-84.20%

Što je Ethernity Chain (ERN)

Welcome to the Future of Entertainment with Ethernity Chain! Initially launched as an NFT marketplace, Ethernity Chain has transformed into an ETH Layer 2 platform with enhanced AI-driven security, setting new standards for on-chain entertainment, all powered by $ERN. With the global entertainment and media market projected to reach $3.5 trillion by 2030, Ethernity Chain is positioned as the premier platform for global brands to transition their franchises onto the blockchain. Having already onboarded icons like Lionel Messi, Shaquille O'Neal, and Muhammad Ali, Ethernity Chain now focuses on the biggest entertainment franchises, offering a purpose-built platform with an industry-first built-in AI security model. Crafted through discussions with industry leaders, Ethernity Chain's Layer 2 solution boasts key features such as AI-enhanced security and DRM, easy integration with a plug-and-play toolkit, eco-friendly operations with reduced gas fees, and 100% EVM compatibility for seamless operations. Brands can leverage the Ethernity product suite and plug-and-play toolkit to develop next-gen Web3 applications spanning web3 games, digital collectibles, RWAs, and interactive media. Exciting launches are on the horizon, including the FanableApp RWA marketplace, the Exorians sci-fi franchise and Web3 game, and numerous third-party applications by industry-leading teams. Get ready to experience the future of entertainment with Ethernity Chain!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Ethernity Chain (ERN)

Službena web-stranica

Ethernity Chain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ethernity Chain (ERN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ethernity Chain (ERN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ethernity Chain.

Provjerite Ethernity Chain predviđanje cijene sada!

ERN u lokalnim valutama

Ethernity Chain (ERN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ethernity Chain (ERN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ERN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ethernity Chain (ERN)

Koliko Ethernity Chain (ERN) vrijedi danas?
Cijena ERN uživo u USD je 0.215208 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ERN u USD?
Trenutačna cijena ERN u USD je $ 0.215208. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ethernity Chain?
Tržišna kapitalizacija za ERN je $ 5.17M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ERN?
Količina u optjecaju za ERN je 24.03M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ERN?
ERN je postigao ATH cijenu od 73.86 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ERN?
ERN je vidio ATL cijenu od 0.20365 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ERN?
24-satni obujam trgovanja za ERN je -- USD.
Hoće li ERN još narasti ove godine?
ERN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ERN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:12:56 (UTC+8)

Ethernity Chain (ERN) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.