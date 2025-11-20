Etherland Cijena danas

Trenutačna cijena Etherland (ELAND) danas je $ 0.00096007, s promjenom od 0.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ELAND u USD je $ 0.00096007 po ELAND.

Etherland trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 39,251, s količinom u optjecaju od 40.88M ELAND. Tijekom posljednja 24 sata, ELAND trgovao je između $ 0.00095989 (niska) i $ 0.00096077 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.447864, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00094756.

U kratkoročnim performansama, ELAND se kretao -- u posljednjem satu i -32.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Etherland (ELAND)

Tržišna kapitalizacija $ 39.25K$ 39.25K $ 39.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.39K$ 39.39K $ 39.39K Količina u optjecaju 40.88M 40.88M 40.88M Ukupna količina 41,024,063.0 41,024,063.0 41,024,063.0

