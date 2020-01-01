Etherfuse USTRY (USTRY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Etherfuse USTRY (USTRY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Etherfuse USTRY (USTRY) Informacije Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized bonds. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously. Stablebonds are the closest thing to a checking account on chain. Službena web stranica: https://www.etherfuse.com/ Bijela knjiga: https://docs.etherfuse.com/stablebonds/stablebonds-whitepaper Kupi USTRY odmah!

Etherfuse USTRY (USTRY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Etherfuse USTRY (USTRY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Ukupna količina: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Količina u optjecaju: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Povijesni maksimum: $ 14.72 $ 14.72 $ 14.72 Povijesni minimum: $ 0.408477 $ 0.408477 $ 0.408477 Trenutna cijena: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Saznajte više o cijeni Etherfuse USTRY (USTRY)

Etherfuse USTRY (USTRY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Etherfuse USTRY (USTRY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USTRY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USTRY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USTRY tokena, istražite USTRY cijenu tokena uživo!

