Etherfuse USTRY Logotip

Etherfuse USTRY Cijena (USTRY)

Neuvršten

1 USTRY u USD cijena uživo:

$1.046
+0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Etherfuse USTRY (USTRY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:35:43 (UTC+8)

Etherfuse USTRY (USTRY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.03
24-satna najniža cijena
$ 1.051
24-satna najviša cijena

$ 1.03
$ 1.051
$ 14.72
$ 0.408477
+0.21%

+0.49%

+0.30%

+0.30%

Etherfuse USTRY (USTRY) cijena u stvarnom vremenu je $1.045. Tijekom protekla 24 sata, USTRYtrgovalo je između najniže cijene $ 1.03 i najviše cijene $ 1.051, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USTRY je $ 14.72, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.408477.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USTRY se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, +0.49% u posljednjih 24 sata i +0.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Etherfuse USTRY (USTRY)

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

--
----

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

1.20M
1.20M 1.20M

1,196,133.7004
1,196,133.7004 1,196,133.7004

Trenutačna tržišna kapitalizacija Etherfuse USTRY je $ 1.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USTRY je 1.20M, s ukupnom količinom od 1196133.7004. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.25M.

Etherfuse USTRY (USTRY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Etherfuse USTRY u USD iznosila je $ +0.00507949.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Etherfuse USTRY u USD iznosila je $ +0.0075579625.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Etherfuse USTRY u USD iznosila je $ +0.0035740045.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Etherfuse USTRY u USD iznosila je $ +0.0142782642169588.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00507949+0.49%
30 dana$ +0.0075579625+0.72%
60 dana$ +0.0035740045+0.34%
90 dana$ +0.0142782642169588+1.39%

Što je Etherfuse USTRY (USTRY)

Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized bonds. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously. Stablebonds are the closest thing to a checking account on chain.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Etherfuse USTRY (USTRY)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Etherfuse USTRY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Etherfuse USTRY (USTRY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Etherfuse USTRY (USTRY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Etherfuse USTRY.

Provjerite Etherfuse USTRY predviđanje cijene sada!

USTRY u lokalnim valutama

Etherfuse USTRY (USTRY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Etherfuse USTRY (USTRY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USTRY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Etherfuse USTRY (USTRY)

Koliko Etherfuse USTRY (USTRY) vrijedi danas?
Cijena USTRY uživo u USD je 1.045 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USTRY u USD?
Trenutačna cijena USTRY u USD je $ 1.045. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Etherfuse USTRY?
Tržišna kapitalizacija za USTRY je $ 1.25M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USTRY?
Količina u optjecaju za USTRY je 1.20M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USTRY?
USTRY je postigao ATH cijenu od 14.72 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USTRY?
USTRY je vidio ATL cijenu od 0.408477 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USTRY?
24-satni obujam trgovanja za USTRY je -- USD.
Hoće li USTRY još narasti ove godine?
USTRY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USTRY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.