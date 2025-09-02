Etherfuse USTRY (USTRY) Informacije o cijeni (USD)

Etherfuse USTRY (USTRY) cijena u stvarnom vremenu je $1.045. Tijekom protekla 24 sata, USTRYtrgovalo je između najniže cijene $ 1.03 i najviše cijene $ 1.051, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USTRY je $ 14.72, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.408477.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USTRY se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, +0.49% u posljednjih 24 sata i +0.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Etherfuse USTRY (USTRY)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Etherfuse USTRY je $ 1.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USTRY je 1.20M, s ukupnom količinom od 1196133.7004. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.25M.