Trenutačna cijena Etherex Liquid Staking Token (REX33) danas je $ 0.070936, s promjenom od 2.25% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije REX33 u USD je $ 0.070936 po REX33.

Etherex Liquid Staking Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,231,832, s količinom u optjecaju od 73.75M REX33. Tijekom posljednja 24 sata, REX33 trgovao je između $ 0.067302 (niska) i $ 0.071103 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.583351, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.067302.

U kratkoročnim performansama, REX33 se kretao +0.77% u posljednjem satu i -29.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Tržišna kapitalizacija $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M Količina u optjecaju 73.75M 73.75M 73.75M Ukupna količina 73,747,705.11636074 73,747,705.11636074 73,747,705.11636074

Trenutačna tržišna kapitalizacija Etherex Liquid Staking Token je $ 5.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REX33 je 73.75M, s ukupnom količinom od 73747705.11636074. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.23M.